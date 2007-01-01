Характеристики товара
Описание
Дизайнерский стул «Hunt» c острыми подлокотниками выглядит стильно и эффектно.
Каркас
Прочный металлический каркас обеспечит продолжительный срок службы.
Наполнение
В качестве наполнителя используется формованный высокопрочный пенополиуретан. При ежедневной эксплуатации на протяжении длительного времени он сохранит первоначальную форму. Данное наполнение - гарантия продолжительного срока службы изделия что особенно важно для коммерческого использования.
Опоры
Металлические опоры черного матового цвета в форме «конус». На опорах предусмотрены защитные пластиковые накладки, которые придают стулу дополнительную устойчивость и защищают пол от царапин.
Гарантия
Тщательная проверка качества изделий осуществляется на всех этапах производства: от подбора материалов и комплектующих до проверки готового изделия перед отправкой. На все изделия Top concept мы предоставляем гарантию 18 месяцев.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина620 мм
- Высота860 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Материал сиденьябархат
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый, черный
- Цвет ножекЧерный матовый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Изделия стопируютсяНет