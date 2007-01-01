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Стул с подлокотниками Hunt, бархат бежевый 5 / чёрный конус - фото 1Стул с подлокотниками Hunt, бархат бежевый 5 / чёрный конус - фото 2Стул с подлокотниками Hunt, бархат бежевый 5 / чёрный конус - фото 3Стул с подлокотниками Hunt, бархат бежевый 5 / чёрный конус - фото 4

Стул с подлокотниками Hunt, бархат бежевый 5 / чёрный конус

Артикул: CH-063-403
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Дизайнерский стул «Hunt» c острыми подлокотниками выглядит стильно и эффектно.

Каркас

Прочный металлический каркас обеспечит продолжительный срок службы.

Наполнение

В качестве наполнителя используется формованный высокопрочный пенополиуретан. При ежедневной эксплуатации на протяжении длительного времени он сохранит первоначальную форму. Данное наполнение - гарантия продолжительного срока службы изделия что особенно важно для коммерческого использования.

Опоры

Металлические опоры черного матового цвета в форме «конус». На опорах предусмотрены защитные пластиковые накладки, которые придают стулу дополнительную устойчивость и защищают пол от царапин.

Гарантия

Тщательная проверка качества изделий осуществляется на всех этапах производства: от подбора материалов и комплектующих до проверки готового изделия перед отправкой. На все изделия Top concept мы предоставляем гарантию 18 месяцев.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал сиденьябархат
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, черный
  • Цвет ножекЧерный матовый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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