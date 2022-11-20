Фотография Кресло Варна на газлифте с одной подушкой, пластик белый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Кресло Варна на газлифте с одной подушкой, пластик белый

4.9
Оптовая цена
3 990 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Кресло Варна на газлифте с одной подушкой, пластик белый
Кресло Варна на газлифте с одной подушкой, пластик белый
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Кресло Варна на газлифте с одной подушкой, пластик белый

4.9
3990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина430 мм
  • Вес6.9 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбелый

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