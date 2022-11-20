Товар в корзине. Перейти
Стул Ажен, серый - фото 1Стул Ажен, серый - фото 2Стул Ажен, серый - фото 3Стул Ажен, серый - фото 4Стул Ажен, серый - фото 5

Стул Ажен, серый

8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Ажен, кремовый
Стул Ажен, кремовый
Следующий Стул Ажен,белый
Стул Ажен, кремовый

Характеристики товара

Описание

Количество в упаковке: 2 шт

Вес 12,66 кг
Объем 0,174 м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Похожие товары

Стул ИзоНастоящее фото товара Стул Изо, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
133Хит

Стул Изо

Кресло КомфортНастоящее фото товара Кресло Комфорт, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
14

Кресло Комфорт

Кресло КС-2Настоящее фото товара Кресло КС-2, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
8

Кресло КС-2

Кресло ПрестижНастоящее фото товара Кресло Престиж, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
12

Кресло Престиж

Кресло РегалНастоящее фото товара Кресло Регал, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена
14

Кресло Регал

Кресло РойНастоящее фото товара Кресло Рой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
6

Кресло Рой

Настоящее фото товара Кресло Хокер, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена
14

Кресло Хокер

Кресло ЭмирНастоящее фото товара Кресло Эмир, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
15

Кресло Эмир

Кресло ЮпитерНастоящее фото товара Кресло Юпитер, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
13

Кресло Юпитер

Кресло АркадияНастоящее фото товара Кресло Аркадия, произведённого компанией ChiedoCover
от22 790
Оптовая цена
6

Кресло Аркадия

С этим товаром покупают
Стул Хит 25мм - белый, кожзам белыйНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79028
2 480 ₽
7

Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый

Стул Lazzoli 2310Настоящее фото товара Стул Lazzoli 2310, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
13

Стул Lazzoli 2310

Стул VENEZIA (НА ПРУТКЕ)Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА ПРУТКЕ), произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена
14

Стул VENEZIA (НА ПРУТКЕ)

Стул Ральф велюр пыльно-голубойНастоящее фото товара Стул Ральф велюр пыльно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Ральф велюр пыльно-голубой

В наличии 13 шт.
Стул пластиковый Snow, оливковыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Snow, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
12

Стул пластиковый Snow, оливковый

В наличии 12 шт.
Стул William ромб бархат пудровыйНастоящее фото товара Стул William ромб бархат пудровый, произведённого компанией ChiedoCover
11 390
Оптовая цена
14

Стул William ромб бархат пудровый

Стул Тюльпан лайт, велюр зеленый Velutto 33, ножки металлНастоящее фото товара Стул Тюльпан лайт, велюр зеленый Velutto 33, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от6 9908
7 590 ₽
7

Стул Тюльпан лайт, велюр зеленый Velutto 33, ножки металл

Другие товары из разделаофисная мебель
Стул Азбрук, серыйНастоящее фото товара Стул Азбрук, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена
5

Стул Азбрук, серый

В наличии 30 шт.
Стул Азбрук, черныйНастоящее фото товара Стул Азбрук, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена
12

Стул Азбрук, черный

В наличии 27 шт.
Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
9

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1