Фотография Кресло Варна на газлифте с двумя подушками, с подлокотниками от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Кресло Варна на газлифте с двумя подушками, с подлокотниками

4.5
Оптовая цена
3 990 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Кресло Варна на газлифте с двумя подушками, с подлокотниками
Кресло Варна на газлифте с двумя подушками, с подлокотниками
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Кресло Варна на газлифте с двумя подушками, с подлокотниками

4.5
3990 ₽
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Кресло Варна на газлифте с одной подушкой, с подлокотниками, пластик белый
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Кресло Варна на газлифте с двумя подушками, с подлокотниками, пластик белый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина430 мм
  • Вес6.9 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсиний

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