Товар в корзине. Перейти
Кресло Grau, серый, велюр - фото 1Кресло Grau, серый, велюр - фото 2Кресло Grau, серый, велюр - фото 3Кресло Grau, серый, велюр - фото 4Кресло Grau, серый, велюр - фото 5
Распродажа

Кресло Grau, серый, велюр

Артикул: CH-076-266
7 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Верона 2ПС
Фотография товара Кресло Верона 2ПС от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Khan
Фотография товара Кресло Khan от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Мягкий стул с округлой спинкой анатомической формы и удобными подлокотниками подарит комфорт и уют. В качестве обивки используется велюр - прочный износостойкий и приятный на ощупь материал.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота840 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Вес5.7333 кг
  • Максимальная нагрузкадо 120 кг кг
  • Материалвелюр, металл
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела кресла для дома

Товар в корзине

Кресло Grau, серый, велюр
Кресло Grau, серый, велюр
13 390
14 190 ₽
В корзине

С этим товаром покупают