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Кресло Wave Stripes, букле, белый

Артикул: CH-066-472
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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