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Кресло Laura, серый

Артикул: CH-060-203
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Ищете ли вы уютное место для отдыха после долгого дня или стильный акцент для своей гостиной, кресло Laura — это идеальное решение.

Классическая геометрическая форма кресла Laura, подчеркнутая ровными линиями, придает ему элегантность и вневременной стиль. Серый велюр в рубчик добавляет нотку роскоши и создает ощущение тепла и уюта.

Прочный черный металлический каркас гарантирует долговечность и надежность, а подлокотники из металла под дерево придают креслу особый шарм. Торцы из матового металла добавляют современный штрих.

В основании кресла Laura используются резинотканевые ремни, которые обеспечивают оптимальную эластичность и комфортную посадку.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина705 мм
  • Глубина785 мм
  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья515 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Цвет ножекЧерный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1010 мм
  • Высота упаковки330 мм
  • Глубина упаковки650 мм
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Вес упаковки15 кг

Отзывы

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