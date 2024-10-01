Характеристики товара
Описание
Ищете ли вы уютное место для отдыха после долгого дня или стильный акцент для своей гостиной, кресло Laura — это идеальное решение.
Классическая геометрическая форма кресла Laura, подчеркнутая ровными линиями, придает ему элегантность и вневременной стиль. Серый велюр в рубчик добавляет нотку роскоши и создает ощущение тепла и уюта.
Прочный черный металлический каркас гарантирует долговечность и надежность, а подлокотники из металла под дерево придают креслу особый шарм. Торцы из матового металла добавляют современный штрих.
В основании кресла Laura используются резинотканевые ремни, которые обеспечивают оптимальную эластичность и комфортную посадку.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина705 мм
- Глубина785 мм
- Высота780 мм
- Высота до сиденья515 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Цвет ножекЧерный
- Страна изготовленияКитай
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1010 мм
- Высота упаковки330 мм
- Глубина упаковки650 мм
- Объём упаковки0.22 м3
- Вес упаковки15 кг