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Кресло с кручением Mateo, светло-серый

Артикул: CH-060-201
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло Mateo — элегантная модель с воздушной геометрией. Низкое и широкое, оно окутывает вас своей мягкостью, будто пушистое облако, даря ощущение безмятежности.

Мягкая ткань букле дарит креслу Mateo неповторимый тактильный комфорт. Нежные ворсинки приятно обволакивают тело, создавая ощущение тепла и уюта. Букле обладает высокой износостойкостью, поэтому кресло Mateo надолго сохранит свой безупречный внешний вид.

Черная матовая опора из металла добавляет креслу элегантности и современного шика. Она обеспечивает устойчивость и надежность, позволяя вам расслабиться и не беспокоиться о безопасности.

Функциональность кресла Mateo не ограничивается его эстетическими качествами. Механизм вращения позволяет легко поворачиваться на 360 градусов, а широкое сиденье и удобная спинка обеспечивают комфортный отдых.

Несмотря на светло-серую обивку и некоторый молочный оттенок, кресло легко станет центральным предметом интерьера за счет привлекательного дизайна. Выбирайте кресло Mateo и подарите своему дому неповторимый комфорт и стиль!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина710 мм
  • Глубина725 мм
  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья455 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Цвет ножекЧерный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки840 мм
  • Высота упаковки720 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Вес упаковки16.30 кг

Отзывы

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