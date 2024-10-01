Характеристики товара
Описание
Кресло Mateo — элегантная модель с воздушной геометрией. Низкое и широкое, оно окутывает вас своей мягкостью, будто пушистое облако, даря ощущение безмятежности.
Мягкая ткань букле дарит креслу Mateo неповторимый тактильный комфорт. Нежные ворсинки приятно обволакивают тело, создавая ощущение тепла и уюта. Букле обладает высокой износостойкостью, поэтому кресло Mateo надолго сохранит свой безупречный внешний вид.
Черная матовая опора из металла добавляет креслу элегантности и современного шика. Она обеспечивает устойчивость и надежность, позволяя вам расслабиться и не беспокоиться о безопасности.
Функциональность кресла Mateo не ограничивается его эстетическими качествами. Механизм вращения позволяет легко поворачиваться на 360 градусов, а широкое сиденье и удобная спинка обеспечивают комфортный отдых.
Несмотря на светло-серую обивку и некоторый молочный оттенок, кресло легко станет центральным предметом интерьера за счет привлекательного дизайна. Выбирайте кресло Mateo и подарите своему дому неповторимый комфорт и стиль!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина710 мм
- Глубина725 мм
- Высота790 мм
- Высота до сиденья455 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Цвет ножекЧерный
- Страна изготовленияКитай
- Обивкабукле
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки840 мм
- Высота упаковки720 мм
- Глубина упаковки480 мм
- Объём упаковки0.29 м3
- Вес упаковки16.30 кг