Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материал сиденьявелюр
- Цветбежевый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
|Ширина, мм
|Глубина, мм
|Высота, мм
|Кресло
|600
|800
|700
|Пуф
|600
|400
|250
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