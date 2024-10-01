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Кресло District Lounge, букле, капучино - фото 1Кресло District Lounge, букле, капучино - фото 2

Кресло District Lounge, букле, капучино

Артикул: CH-066-466
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина680 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Ширина сиденья590 мм
  • Глубина сиденья590 мм
  • Вес7.2 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалметалл, фанера
  • Материал сиденьябукле
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки820 мм
  • Высота упаковки680 мм
  • Глубина упаковки760 мм
  • Объём упаковки0.42 м3
  • Вес упаковки10.20 кг

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