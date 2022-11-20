Характеристики товара
Описание
Не смотря на то, что кровать не является эконом классом, низкая цена позволяет использовать кровати Мюнхен как в гостиницах и отелях, так и в хостелах и квартирах посуточно.Кровати Мюнхен изготовлены по современным технологиям и отлично впишутся в любой стиль номера. Кровать Мюнхен изготовлена из ДСП и включается в себя основание из металла с ламелиями из березы. Кровати Мюнхен изготовлены без изголовья. Вы можете заказать изголовье отдельно по любым размерам и с любой обивкой. Так вы сможете разнообразить свой интерьер. Изголовье можно сделать контрастным цветом по отношению к самой кровати. Для кроватного основания Скандинавия подойдет матрас 30 см.
Цена изделия может измениться при выборе обивки.
Основные характеристики
- Ширина940 мм
- Длина2050 мм
- Страна изготовленияРоссия