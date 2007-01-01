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Раскладная кровать Lisbon с чехлом матраса из матрасной ткани - фото 1Раскладная кровать Lisbon с чехлом матраса из матрасной ткани - фото 2Раскладная кровать Lisbon с чехлом матраса из матрасной ткани - фото 3Раскладная кровать Lisbon с чехлом матраса из матрасной ткани - фото 4Раскладная кровать Lisbon с чехлом матраса из матрасной ткани - фото 5Раскладная кровать Lisbon с чехлом матраса из матрасной ткани - фото 6Раскладная кровать Lisbon с чехлом матраса из матрасной ткани - фото 7Раскладная кровать Lisbon с чехлом матраса из матрасной ткани - фото 8

Раскладная кровать Lisbon с чехлом матраса из матрасной ткани

Артикул: CH-066-641
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Раскладная кровать предназначена для постоянного комфортного использования. Конструкция предполагает повышенную устойчивость. Благодаря конструкции кровать легко перемещается за счет вращающихся опор качения, что значительно облегчает обращение с ней. сплошное основание. Очень прочная конструкция. Мощные колесные опоры (металл-резина).

матрас поролоновый 10 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина спального места1900 мм
  • Ширина спального места750 мм
  • Вес20 кг
  • Максимальная нагрузка200 кг
  • Материалметалл, поролон, резина
  • Материал каркасаметалл

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.35 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Раскладная кровать Lisbon с чехлом матраса из матрасной ткани
Раскладная кровать Lisbon с чехлом матраса из матрасной ткани
от 13 690
В корзине

С этим товаром покупают