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Раскладная кровать Oslo

Артикул: CH-066-634
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Раскладная кровать предназначена для постоянного комфортного использования. Конструкция предполагает повышенную устойчивость. Благодаря конструкции кровать легко перемещается за счет вращающихся опор качения, что значительно облегчает обращение с ней.

матрас поролоновый 10 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина спального места1900 мм
  • Ширина спального места750 мм
  • Вес35 кг
  • Максимальная нагрузка200 кг
  • Материалметалл, поролон, резина
  • Материал каркасаметалл

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.40 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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