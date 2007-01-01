Характеристики товара
Описание
Раскладная кровать предназначена для постоянного комфортного использования. Конструкция предполагает повышенную устойчивость.
Благодаря конструкции кровать легко перемещается за счет вращающихся опор качения, что значительно облегчает обращение с ней.
матрас пружинный 20 см. Сплошное основание из металлической сетки. Очень прочная конструкция. Мощные колесные опоры.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота500 мм
- Длина спального места1900 мм
- Ширина спального места900 мм
- Вес40 кг
- Максимальная нагрузка200 кг
- Материалметалл, резина
- Материал каркасаметалл
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.35 м3
- Изделия стопируютсяНет