Характеристики товара
Описание
В качестве материала для изготовления посуды производитель выбрал фарфор. Его стильный белый цвет подчеркивает универсальность серии, делает ее актуальной при сервировке любого чаепития. Есть удобная и прочная ручка, за счет которой даже очень горячие напитки удобно держать в руках.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина110 мм
- Высота97 мм
- Диаметр83 мм
- Вес0.240 кг
- Объем0.3 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт