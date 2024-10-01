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Кружка «Челси», фарфор 0,3л - фото 1

Кружка «Челси», фарфор 0,3л

Артикул: CH-065-739
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

В качестве материала для изготовления посуды производитель выбрал фарфор. Его стильный белый цвет подчеркивает универсальность серии, делает ее актуальной при сервировке любого чаепития. Есть удобная и прочная ручка, за счет которой даже очень горячие напитки удобно держать в руках.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина110 мм
  • Высота97 мм
  • Диаметр83 мм
  • Вес0.240 кг
  • Объем0.3 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

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