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Чашка чайная «Скандинавия» - фото 1

Чашка чайная «Скандинавия»

Артикул: CH-064-305
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр110 мм
  • Объем0,25 л
  • Материалкерамика
  • Цветголубой, коричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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