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Кружка «Опшенс», чайная, фарфор 0,22л - фото 1Кружка «Опшенс», чайная, фарфор 0,22л - фото 2

Кружка «Опшенс», чайная, фарфор 0,22л

Артикул: CH-065-956
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр75 мм
  • Вес0.175 кг
  • Объем0.22 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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