Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота87 мм
- Диаметр78 мм
- Объем0,42 л
- Материалмедь, нержавеющая сталь
- Цветбронза
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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