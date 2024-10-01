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Кружка для коктейлей «Московский мул» чеканная, 420мл, сталь нержавеющая, медь, медный - фото 1

Кружка для коктейлей «Московский мул» чеканная, 420мл, сталь нержавеющая, медь, медный

Артикул: CH-065-931
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота87 мм
  • Диаметр78 мм
  • Объем0,42 л
  • Материалмедь, нержавеющая сталь
  • Цветмедный

Отзывы

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