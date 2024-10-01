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Кружка для коктейлей «Московский мул», 540мл, сталь нержавеющая, хромовый - фото 1Кружка для коктейлей «Московский мул», 540мл, сталь нержавеющая, хромовый - фото 2

Кружка для коктейлей «Московский мул», 540мл, сталь нержавеющая, хромовый

Артикул: CH-065-944
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота97 мм
  • Диаметр85 мм
  • Объем0,54 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветхромированный

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