Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота97 мм
- Диаметр85 мм
- Объем0,54 л
- Материалмедь, нержавеющая сталь
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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