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Кружка для коктейлей «Московский мул», 540мл, сталь нержавеющая, медь, розовое золото - фото 1Кружка для коктейлей «Московский мул», 540мл, сталь нержавеющая, медь, розовое золото - фото 2

Кружка для коктейлей «Московский мул», 540мл, сталь нержавеющая, медь, розовое золото

Артикул: CH-065-941
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота97 мм
  • Диаметр85 мм
  • Объем0,54 л
  • Материалмедь, нержавеющая сталь
  • Цветрозовое золото

Отзывы

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