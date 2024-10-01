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Кружка для коктейлей «Московский мул», 420мл, сталь нержавеющая, стальной - фото 1

Кружка для коктейлей «Московский мул», 420мл, сталь нержавеющая, стальной

Артикул: CH-065-939
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота87 мм
  • Диаметр78 мм
  • Объем0,42 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

Отзывы

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