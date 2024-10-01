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Кружка «Лайт», фарфор 0,3л - фото 1

Кружка «Лайт», фарфор 0,3л

Артикул: CH-065-872
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кружка «Лайт» – современная вместительная чашка ровной формы. У нее прямые стенки, что становится особенностью современной посуды. Ручка большая и удобная. Высота кружки 8,7 см, диаметр 80 мм. При этом объем 300 мл, что делает такой товар актуальным для тех, кто любить большие порции напитков.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина215 мм
  • Высота87 мм
  • Диаметр80 мм
  • Объем0.3 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

Отзывы

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