Характеристики товара
Описание
Кружка «Лайт» – современная вместительная чашка ровной формы. У нее прямые стенки, что становится особенностью современной посуды. Ручка большая и удобная. Высота кружки 8,7 см, диаметр 80 мм. При этом объем 300 мл, что делает такой товар актуальным для тех, кто любить большие порции напитков.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина215 мм
- Высота87 мм
- Диаметр80 мм
- Объем0.3 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт