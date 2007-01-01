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Настоящее фото товара Салатник Тренд D16, произведённого компанией ChiedoCover
Салатник Тренд D16
41 оценка
190
Товар в корзине. Перейти
Салатник Тренд D16 - фото 1

Салатник Тренд D16

Артикул: CH-003-388
41 оценка
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диаметр: 16 см

Объем: 350 мл

Материал: фарфор

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты тканиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

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