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Настоящее фото товара Лавочка стальная ажурная Шелл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Лавочка стальная ажурная Шелл, черный
12 оценок
20 590
Товар в корзине. Перейти
Лавочка стальная ажурная Шелл, черный - фото 1

Лавочка стальная ажурная Шелл, черный

Артикул: CH-057-612
12 оценок
Основные характеристики
  • Длина1270 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота850 мм
  • Вес15 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1270 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота850 мм
  • Вес15 кг
  • Материалсталь
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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