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Линейка барная «Хайн» - фото 1

Линейка барная «Хайн»

Артикул: CH-059-022
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Линейка барная предназначена для «Хайн» объемом 0.7л

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес0.008 кг
  • Материалпластик

Отзывы

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