Характеристики товара
Описание
Гастроемкость – универсальное оборудование для приготовления блюд. Эта модель имеет объем 5,1 литра. Ее высота 15 см, размеры 32,5×17,6 см. Посуда прямоугольной формы, она не занимает много места при перевозке и хранении, ее можно штабелировать. У емкости есть бортики, которые можно использовать как ручки.
Посуда сделана из нержавеющей стали, которая хорошо проводит тепло и обеспечивает равномерное прогревание содержимого. Ее поверхность устойчива к царапинам от инвентаря, не окисляется, ее легко мыть.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина325 мм
- Глубина176 мм
- Высота150 мм
- Вес0.742 кг
- Объем5.1 л
- Материалнержавеющая сталь