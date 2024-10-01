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Гастроемкость 1/3, сталь нержавеющая, 5.1л - фото 1

Гастроемкость 1/3, сталь нержавеющая, 5.1л

Артикул: CH-057-649
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Гастроемкость – универсальное оборудование для приготовления блюд. Эта модель имеет объем 5,1 литра. Ее высота 15 см, размеры 32,5×17,6 см. Посуда прямоугольной формы, она не занимает много места при перевозке и хранении, ее можно штабелировать. У емкости есть бортики, которые можно использовать как ручки.

Посуда сделана из нержавеющей стали, которая хорошо проводит тепло и обеспечивает равномерное прогревание содержимого. Ее поверхность устойчива к царапинам от инвентаря, не окисляется, ее легко мыть.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина325 мм
  • Глубина176 мм
  • Высота150 мм
  • Вес0.742 кг
  • Объем5.1 л
  • Материалнержавеющая сталь

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