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Нож для устриц сталь нержавеющая, пластик, длина 200мм - фото 1

Нож для устриц сталь нержавеющая, пластик, длина 200мм

Артикул: CH-058-711
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина200 мм
  • Глубина55 мм
  • Вес0.073 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

Отзывы

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