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Ложка Black Sapporo столовая - фото 1

Ложка Black Sapporo столовая

Артикул: CH-071-495
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина195 мм
  • Материалнержавеющая сталь

Отзывы

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