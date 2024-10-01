Характеристики товара
Описание
Хайбол «Стамбул» с диаметром 60 мм и высотой 135 мм удобен для подачи разных напитков. Это стакан из прозрачного стекла. Производитель выбирает материал только высокого качества, что выгодно отражается на дизайне изделия.
Высокий прозрачный бокал имеет объем 290 мл. Он лаконичный, так как стеклянное изделие не дополнено никаким дизайном. Это подчеркивает элегантный стиль, позволяет сочетать его с самыми разнообразными предметами сервировки. Он актуален с классическим стилем и с современными фужерами, дополнит посуду в стиле модерн и барокко.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота135 мм
- Диаметр60 мм
- Объем0,29 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт