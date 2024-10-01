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Ложка столовая «Ансер Бэйсик», длина 210мм - фото 1

Ложка столовая «Ансер Бэйсик», длина 210мм

Артикул: CH-060-700
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Ложка столовая «Ансер Бэйсик» из нержавеющей стали отличаются высокой степенью устойчивости к воздействию кислот и внешних факторов, просты в уходе и долговечны. За счет формы и лаконичного стиля это прекрасное дополнение к любому сервизу, поэтому такие столовые приборы так востребованы в ресторанной сфере и любых заведениях общепита.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина210 мм
  • Глубина45 мм
  • Вес0.068 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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