Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Ложка столовая «Ансер Бэйсик» из нержавеющей стали отличаются высокой степенью устойчивости к воздействию кислот и внешних факторов, просты в уходе и долговечны. За счет формы и лаконичного стиля это прекрасное дополнение к любому сервизу, поэтому такие столовые приборы так востребованы в ресторанной сфере и любых заведениях общепита.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина210 мм
- Глубина45 мм
- Вес0.068 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт