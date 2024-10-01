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Ложка столовая «Аляска бэйсик» - фото 1

Ложка столовая «Аляска бэйсик»

Артикул: CH-060-673
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Ложка столовая «Аляска бэйсик» — столовый прибор для сервировки столов. Выполнена из нержавеющей стали, имеет привлекательный серебристый цвет и легкий блеск металла, который становится изюминкой этого изделия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина205 мм
  • Глубина3 мм
  • Вес0.046 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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