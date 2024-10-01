Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Ложка столовая «Аляска бэйсик» — столовый прибор для сервировки столов. Выполнена из нержавеющей стали, имеет привлекательный серебристый цвет и легкий блеск металла, который становится изюминкой этого изделия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина205 мм
- Глубина3 мм
- Вес0.046 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт