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Салатник «Кунстверк» фарфор 0,5 л, белый - фото 1

Салатник «Кунстверк» фарфор 0,5 л, белый

Артикул: CH-061-627
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 4 штуки.

Салатник «Кунстверк» напоминает красивую пиалу, только намного большего объема. У него полукруглые формы, элегантные закругленные края. При этом посуда выполнена в лаконичном стиле. Она полностью белая, цвет выбран не случайно, так как считается эталоном универсальных товаров.


В качестве материала производитель предпочел фарфор. Высота тарелки 51 мм, диаметр 13,6 см. Вместимость посуды 500 мл. Качество товара очень высокое, поэтому тарелка отлично смотрится при сервировке столов любых мероприятий.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота51 мм
  • Диаметр136 мм
  • Вес0,325 кг
  • Объем0,5 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт

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