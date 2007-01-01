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Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,7 л, 7 см, черный - фото 1Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,7 л, 7 см, черный - фото 2

Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,7 л, 7 см, черный

Артикул: CH-062-414
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота70 мм
  • Диаметр140 мм
  • Вес0,1770 кг
  • ФормаКруглая

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Товар в корзине

Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,7 л, 7 см, черный
Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,7 л, 7 см, черный
от 1 730
1 790 ₽
В корзине

С этим товаром покупают