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Салфетница сталь нержавеющая - фото 1

Салфетница сталь нержавеющая

Артикул: CH-063-158
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина145 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт

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