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Креманка «Версатиль» стекло, прозрачная - фото 1

Креманка «Версатиль» стекло, прозрачная

Артикул: CH-061-812
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр60 мм
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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