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Ложка десертная «Пэлас Мартеллато Трэжер Коппер» сталь нержавеющая, медный - фото 1Ложка десертная «Пэлас Мартеллато Трэжер Коппер» сталь нержавеющая, медный - фото 2

Ложка десертная «Пэлас Мартеллато Трэжер Коппер» сталь нержавеющая, медный

Артикул: CH-061-180
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 штук.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина182 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветмедный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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