Характеристики товара
Описание
Глубокая тарелка серии «Полар» от бренда Kunstwerk сделана из белого фарфора и покрыта глянцевой глазурью. Покрытие устойчиво к образованию трещин и царапин от столовых приборов. Тарелка имеет чистый белый цвет без примесей. Допускается мойка в посудомоечной машине. Минималистичный универсальный дизайн подойдет для сервировки стола дома, в кафе и ресторанах.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота30 мм
- Диаметр240 мм
- Вес0.615 кг
- Объем0.784 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт