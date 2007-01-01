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Кастрюля для запекания, чугун, 2,5 л, 15,5 см, красный, черный - фото 1Кастрюля для запекания, чугун, 2,5 л, 15,5 см, красный, черный - фото 2Кастрюля для запекания, чугун, 2,5 л, 15,5 см, красный, черный - фото 3

Кастрюля для запекания, чугун, 2,5 л, 15,5 см, красный, черный

Артикул: CH-062-550
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота155 мм
  • Диаметр220 мм
  • Вес0,3765 кг
  • Материалчугун
  • Цветкрасный, черный
  • ФормаКруглая

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