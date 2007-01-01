Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота260 мм
- Диаметр70 мм
- Объем0.69 л
- Материалпластик
- Цветжелтый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке100 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Крышка для тарелки из поликарбоната, прозрачный
Ящик для подачи прямоугольный с бортом дуб, светлое дерево
Кокотница, «Миниатюра», фарфор, 35 мл, 10 см, черный
Ложка столовая «Пэлас Мартеллато Трэжер Блэк»
Салатник «Шефс» стекло 0,626 л, прозрачный
Емкость для соусов 350мл, пластик, белый
Емкость для соусов 350мл, пластик, желтый
Емкость для соусов 350мл, пластик, прозрачный
Емкость для соусов с тремя носиками 690мл, пластик, прозрачный
Емкость для соусов 230мл, пластик, красный
Емкость для соусов с тремя носиками 350мл, пластик, белый
Емкость для соусов 350мл, пластик, белая
Крышка для тарелки из поликарбоната, прозрачный