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Ложка кофейная, «Стреза», сталь нержавеющая, 23 мм, металлический - фото 1

Ложка кофейная, «Стреза», сталь нержавеющая, 23 мм, металлический

Артикул: CH-061-629
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Стоимость упаковки 1 620.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина120 мм
  • Ширина23 мм
  • Вес0,12 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

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