Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Ложка Грация кофейная, произведённого компанией ChiedoCover
Ложка Грация кофейная
7 оценок
390
Товар в корзине. Перейти
Ложка Грация кофейная - фото 1

Ложка Грация кофейная

Артикул: CH-071-499
7 оценок
Основные характеристики
  • Длина138 мм
  • Материалнержавеющая сталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Ложка Лондон кофейная
Фотография товара Ложка Лондон кофейная от компании ChiedoCover.
Следующий Ложка Гэтсби кофейная
Фотография товара Ложка Гэтсби кофейная от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина138 мм
  • Материалнержавеющая сталь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Пепельница «Кунстверк», фарфор, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Пепельница «Кунстверк», фарфор, черный

6
В наличии 433 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка сервировочная поливинилхлорид, серая, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Салфетка сервировочная поливинилхлорид, серая

7
В наличии 1718 шт.
Фотография товара Доска для подачи темный дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска для подачи темный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена

Доска для подачи темный дуб

6
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Бродвей», 300мл, прозрачный, стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Бродвей», 300мл, прозрачный, стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от79012
890 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Бродвей», 300мл, прозрачный, стекло

7
В наличии 1120 шт.
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Пунто Бьянка» 0.6л, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена

Тарелка глубокая «Пунто Бьянка» 0.6л

14
В наличии 27 шт.
Фотография товара Бокал-флюте «Вина Джульетте» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал-флюте «Вина Джульетте», произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Бокал-флюте «Вина Джульетте»

8
В наличии 1 шт.
Фотография товара Салатник «Агат» фарфор 300 мл, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Агат» фарфор 300 мл, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Салатник «Агат» фарфор 300 мл, красный

10
В наличии 204 шт.
Фотография товара Хайбол «Сенса», 500мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Сенса», 500мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена

Хайбол «Сенса», 500мл, хрустальное стекло, прозрачный

15
В наличии 156 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для подачи, круглое, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена

Блюдо для подачи, круглое

11
В наличии 300 шт.
Фотография товара Коктейльная рюмка «Диверто», 0,2л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Коктейльная рюмка «Диверто», 0,2л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена

Коктейльная рюмка «Диверто», 0,2л

14
В наличии 192 шт.

Другие товары из раздела ложки кофейные

Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 20 мм, черный, матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от2907
310 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 20 мм, черный, матовый

8
В наличии 360 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Аляска», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Аляска», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая

12
В наличии 98 шт.
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Ауде», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена

Ложка кофейная, «Ауде», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая

7
В наличии 1456 шт.
Фотография товара Ложка кофейная, сталь нержавеющая, 3 см, черный, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка кофейная, сталь нержавеющая, 3 см, черный, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Ложка кофейная, сталь нержавеющая, 3 см, черный, металлический

5
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Ансер Голд», сталь нержавеющая, 4 мм, металлический, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Ложка кофейная, «Ансер Голд», сталь нержавеющая, 4 мм, металлический, золотой

15
В наличии 101 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Атлантис», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от2907
310 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Атлантис», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая

12
В наличии 600 шт.
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Рустик», сталь нержавеющая, пластик, 2 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Ложка кофейная, «Рустик», сталь нержавеющая, пластик, 2 см, металлическая

5
В наличии 150 шт.
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Лувр», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Ложка кофейная, «Лувр», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая

10
В наличии 29 шт.
Фотография товара Ложка кофейная, «Фиори», хромоникелевая сталь, 11 см, хромированная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Фиори», хромоникелевая сталь, 11 см, хромированная, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена

Ложка кофейная, «Фиори», хромоникелевая сталь, 11 см, хромированная

9
В наличии 144 шт.
Настоящее фото товара Ложка кофейная. «Казали». сталь нержавеющая, состарена, 115/35 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Ложка кофейная. «Казали». сталь нержавеющая, состарена, 115/35 мм, металлическая

5
В наличии 135 шт.

Товар в корзине

Ложка Грация кофейная
Ложка Грация кофейная
390
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Пепельница «Кунстверк», фарфор, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Пепельница «Кунстверк», фарфор, черный

6
В наличии 433 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка сервировочная поливинилхлорид, серая, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Салфетка сервировочная поливинилхлорид, серая

7
В наличии 1718 шт.
Фотография товара Доска для подачи темный дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска для подачи темный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена

Доска для подачи темный дуб

6
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Бродвей», 300мл, прозрачный, стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Бродвей», 300мл, прозрачный, стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от79012
890 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Бродвей», 300мл, прозрачный, стекло

7
В наличии 1120 шт.

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Складной стол: преимущества и недостатки. Какой стол выбрать?
Складной стол: преимущества и недостатки. Какой стол выбрать?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 25.05.2026 Уличные стулья Чиедо
Уличные стулья Чиедо

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 25.05.2026 Стулья Лион с подушками
Стулья Лион с подушками

Перейдите, чтобы узнать подробности