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Ложка кофейная, «Гранд», сталь нержавеющая, 20 мм, металлическая - фото 1

Ложка кофейная, «Гранд», сталь нержавеющая, 20 мм, металлическая

Артикул: CH-061-513
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 600 шт.

Стоимость упаковки 111 600.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина122 мм
  • Ширина20 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

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