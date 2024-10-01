Характеристики товара
Описание
В упаковке 600 шт.
Стоимость упаковки 111 600.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина122 мм
- Ширина20 мм
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
В упаковке 600 шт.
Стоимость упаковки 111 600.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Тарелка для пасты «Интэнсити»
Тарелка «Ресторан», диаметр 235мм
Ложка столовая «Концепт №8»
Пепельница «Органикс», фарфор, белый
Мельница для перца
Тарелка глубокая «Тренд», фарфор
Емкость для соусов «Пастель» 1500мл, пластик, розовый
Тарелка «Эвридэй», мелкая
Бокал для коктейлей «Джаз», 0,5л
Тарелка глубокая «Млечный путь голубой»
Ложка кофейная, «Аляска», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
Ложка кофейная, «Калипсо», сталь нержавеющая, 22 мм, металлическая
Ложка кофейная, «Ансер Голд», сталь нержавеющая, 4 мм, металлический, золотой
Ложка кофейная, «Суперга», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
Ложка кофейная, «Багет», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая
Ложка кофейная, «Снейк», сталь нержавеющая, 1 см, металлическая
Ложка кофейная, «Астория», сталь нержавеющая, 20 мм, металлическая
Ложка кофейная, «Штутгарт», сталь нержавеющая, 13,5 см, металлическая
Ложка кофейная, «Деко», сталь нержавеющая, посеребренная, 13 см, металлическая
Ложка кофейная, «Кубизм 21», хромоникелевая сталь, 12 см, хромированный