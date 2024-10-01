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Ложка кофейная, «Сан Ремо», хромоникелевая сталь, 12,8 см, хромированный - фото 1Ложка кофейная, «Сан Ремо», хромоникелевая сталь, 12,8 см, хромированный - фото 2Ложка кофейная, «Сан Ремо», хромоникелевая сталь, 12,8 см, хромированный - фото 3

Ложка кофейная, «Сан Ремо», хромоникелевая сталь, 12,8 см, хромированный

Артикул: CH-061-766
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Стоимость упаковки 6 691.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина128 мм
  • Вес0,31 кг
  • Материалхромированная сталь
  • Цветхромированный

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