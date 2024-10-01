Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Стоимость упаковки 2 328.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина115 мм
- Ширина4 мм
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
В упаковке 12 шт.
Стоимость упаковки 2 328.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Тарелка для пасты «Гесперис»
Горшок для запекания, с ручками, «Форно», керамика, 200 мл, 9 см, белый
Бокал для пива, хрустальный
Блюдо для подачи, ширина 400мм
Ложка чайная, «Дистрикт Блэк Голд Мэтт», сталь нержавеющая, 30 мм, золотой, черный
Блюдо для запекания «Пастораль»
Олд фэшн «Концепто Страйли», 250мл, стекло, прозрачный
Салатник «Трианон» стекло 0,5 л, белый
Молочник-соусник для молока, масла, соуса «Рока», матовый фарфор 200 мл, белый
Блюдо овальное, черное, с ручками, керамика
Ложка кофейная, «Аляска», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
Ложка кофейная, «Багет бэйсик», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая
Ложка кофейная, «Гранд», сталь нержавеющая, 20 мм, металлическая
Ложка кофейная, «Фиори», хромоникелевая сталь, 11 см, хромированная
Ложка кофейная, «Монтевидео», хромоникелевая сталь, 11,7 см, хромированный
Ложка кофейная, «Серфис», сталь нержавеющая, металлическая
Ложка кофейная, «Анзо», сталь нержавеющая, 11 см, металлическая
Ложка кофейная, «Деко», сталь нержавеющая, посеребренная, 13 см, металлическая
Ложка кофейная, «Сеттеченто Бронз», сталь нержавеющая, металлическая
Ложка кофейная, «Сибарис», сталь, 12,5 см, металлическая
Тарелка для пасты «Гесперис»
Горшок для запекания, с ручками, «Форно», керамика, 200 мл, 9 см, белый
Бокал для пива, хрустальный
Блюдо для подачи, ширина 400мм