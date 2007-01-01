Характеристики товара
Описание
В упаковке 96 штук.
Прямоугольный соусник сделан из фарфора высокой прочности и покрыт глянцевой глазурью, которая не боится механических повреждений от столовых приборов. За посудой легко ухаживать – не впитывает посторонние запахи и пищевой краситель, легко моется мыльным раствором или в посудомоечной машине. Объем соусника 50 мл.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина100 мм
- Ширина60 мм
- Высота30 мм
- Вес0,126 кг
- Объем0,05 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке96 шт