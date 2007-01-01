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Соусник прямоугольный «Кунстверк» фарфор 50 мл, белый - фото 1

Соусник прямоугольный «Кунстверк» фарфор 50 мл, белый

Артикул: CH-062-783
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 96 штук.

Прямоугольный соусник сделан из фарфора высокой прочности и покрыт глянцевой глазурью, которая не боится механических повреждений от столовых приборов. За посудой легко ухаживать – не впитывает посторонние запахи и пищевой краситель, легко моется мыльным раствором или в посудомоечной машине. Объем соусника 50 мл.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина100 мм
  • Ширина60 мм
  • Высота30 мм
  • Вес0,126 кг
  • Объем0,05 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке96 шт

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