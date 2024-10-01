Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина206 мм
- Вес0.075 кг
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт
В упаковке 12 шт.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Графин «Сублим» с пробкой, 1л
Ведро для шампанского сталь нержавеющая 4 л, металлический
Бокал для горячих напитков «Проотель», синий 0,07л
Тарелка «Пунто Бьянка»
Нож столовый «Кубизм 21»
Тарелка глубокая «Сейдж»
Кувшин с крышкой, пластик 2л
Блюдо для подачи «Лопата»
Хайбол «Старс энд страйпс», 370мл, стекло, прозрачный
Салатник для комплимента «Удобное хранение» стекло 70 мл
Ложка столовая «Денвер», длина 192мм
Ложка столовая «Оптима Лайт», длина 177мм
Ложка столовая «Профиль», длина 205мм
Ложка столовая «М18»
Ложка столовая «Оунли»
Ложка столовая «Гранд»
Ложка столовая «Евро»
Ложка чайная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 3 см, черный, матовый
Ложка столовая «Библос»
Ложка столовая «Поливуд»