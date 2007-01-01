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Блюдо эмалированная сталь, белый - фото 1

Блюдо эмалированная сталь, белый

Артикул: CH-062-584
13 оценок
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Фотография товара Блюдо эмалированная сталь, белое от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Блюдо эмалированная сталь белый, синий от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина240 мм
  • Материалсталь
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке48 шт

Отзывы

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Блюдо эмалированная сталь, белый
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