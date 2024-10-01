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Ложка столовая «Дориа», длина 195мм - фото 1

Ложка столовая «Дориа», длина 195мм

Артикул: CH-060-730
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Ложка столовая «Дориа» — эффектный столовый прибор с черными вставками на ручке. У нее идеальная круглая форма, поэтому ложка очень удобна в использовании. Ручка плотная, черный цвет добавляет солидности изделию в сочетании с металлическим блеском нержавеющей стали.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина195 мм
  • Глубина42 мм
  • Вес0.076 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный, металлический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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