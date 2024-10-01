Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Ложка столовая «Дориа» — эффектный столовый прибор с черными вставками на ручке. У нее идеальная круглая форма, поэтому ложка очень удобна в использовании. Ручка плотная, черный цвет добавляет солидности изделию в сочетании с металлическим блеском нержавеющей стали.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина195 мм
- Глубина42 мм
- Вес0.076 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветчерный, металлический
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт